Мультимедийный парк «Россия — моя история» впервые после карантина запускает цикл экскурсий

Мультимедийный парк «Россия — моя история» в Казани начинает работу после карантина. Программа на летний сезон «Лето с историей» стартует с тематической экскурсии «Баллады о любви», которая будут проходить ежедневно с 14 по 19 июля в 18 часов, сообщили «Реальному времени» в парке.

Посетителям расскажут шесть самых ярких историй любви в Российской империи. «Взаимоотношения царских особ и великих правителей, кем были их жены и мужья, как складывались отношения супругов. Все ли браки были заключены по желанию сторон и была ли история про «Золушку» реальной», — на эти вопросы ответят во время экскурсии.

А с 23 июля мультимедийный парк запускает цикл экскурсий, которые расскажут об интересных фактах из жизни и творческого пути известных деятелей культуры и искусства. Речь пойдет о знаменитых киноактерах, танцовщиках, певцах, ставших героями своего времени. Первая экскурсия будет посвящена любимом многими артисту Андрею Миронову.

Музейщики предупреждают, что необходима запись по телефону 8 (843) 267-42-04.

Ранее в мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка работ «Внутренний мир» скульптора из Казани Аделя Халиуллина.