В мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка работ казанского скульптора

В мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка работ «Внутренний мир» скульптора из Казани Аделя Халиуллина.

В экспозиции представлены 13 концептуальных фигур, которые посвящены различным состояниям и чувствам людей, а также этнические скульптуры. Все работы выполнены в простых, сдержанных формах, которые создают ощущение незавершенности, неидеальности.

Вход на выставку бесплатный. Работы можно увидеть со вторника по воскресенье, с 10.00 до 19.00, по адресу: Оренбургский тракт, 8, павильон №2 «Казанской ярмарки», пишет мэрия Казани.

Адель Халиуллин — молодой казанский скульптор. Его работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом и украшают города, в том числе и столицу Татарстана.

Также ранее мультимедийный парк «Россия — моя история» запустил цикл экскурсий «История улиц Казани». Во время них участникам расскажут о формировании города и его традициях.

