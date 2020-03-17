Центр современной культуры «Смена» в Казани приостановит работу

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Центр современной культуры «Смена» в Казани с 17 марта приостановит работу и переходит в онлайн-режим.



«На ближайшие несколько недель мы вынуждены приостановить работу галереи и лектория центра современной культуры «Смена», и, конечно же, это связано с пандемией COVID-19.

Мы надеемся, что карантин поможет сократить распространение вируса и в скором времени мы снова откроем двери для посетителей», — говорится в сообщении центра в Instagram.



Отмечается, что книжный магазин «Смена», магазин виниловых пластинок «Сияние» и кофейня «Диван» временно продолжают работу, но постепенно перейдут в режим доставки.