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Центр современной культуры «Смена» в Казани приостановит работу

16:34, 17.03.2020
Центр современной культуры «Смена» в Казани приостановит работу
Фото: скриншот

Центр современной культуры «Смена» в Казани с 17 марта приостановит работу и переходит в онлайн-режим.

«На ближайшие несколько недель мы вынуждены приостановить работу галереи и лектория центра современной культуры «Смена», и, конечно же, это связано с пандемией COVID-19.
Мы надеемся, что карантин поможет сократить распространение вируса и в скором времени мы снова откроем двери для посетителей», — говорится в сообщении центра в Instagram.

Отмечается, что книжный магазин «Смена», магазин виниловых пластинок «Сияние» и кофейня «Диван» временно продолжают работу, но постепенно перейдут в режим доставки.

ОбществоКультура Татарстан
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