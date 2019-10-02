Татарстан вошел в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи в России

Татарстан стал пилотным регионом, где будет реализовываться программа по развитию паллиативной помощи в России. Помимо республики, в число пилотных регионов вошли еще 24 субъекта России.

В настоящее время документы находятся на согласовании в пилотных регионах, пишет RT.

Отмечается, что в России уже принят закон о паллиативной помощи, теперь необходимо отработать на местах некоторые его положения и новые практики. Как подчеркивал Путин, в паллиативной помощи ежегодно нуждаются около миллиона россиян.

Вместе с Татарстаном реализовывать данную программу предстоит Санкт-Петербургу, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестану.

Ранее сообщалось, что в Казани протестируют новый свод правил для ресторанного бизнеса.