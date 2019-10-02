Татарстан вошел в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи в России
Татарстан стал пилотным регионом, где будет реализовываться программа по развитию паллиативной помощи в России. Помимо республики, в число пилотных регионов вошли еще 24 субъекта России.
В настоящее время документы находятся на согласовании в пилотных регионах, пишет RT.
Отмечается, что в России уже принят закон о паллиативной помощи, теперь необходимо отработать на местах некоторые его положения и новые практики. Как подчеркивал Путин, в паллиативной помощи ежегодно нуждаются около миллиона россиян.
Вместе с Татарстаном реализовывать данную программу предстоит Санкт-Петербургу, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестану.
Ранее сообщалось, что в Казани протестируют новый свод правил для ресторанного бизнеса.
Справка
Паллиативная помощь — это всесторонняя (медицинская, социальная, психологическая) поддержка пациентов, у которых диагностировали заболевание, не поддающееся излечению.
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