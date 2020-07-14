Воеводин из «Ак Барса» перешел в «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Данил Воеводин стал игроком «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что в клубе рассчитывают на прогресс своего молодого новичка из Казани.

«Сегодня мы подписали Данила Воеводина, нападающего системы «Ак Барса». Это потенциальный игрок для второго и третьего звена. Мы хотим построить команду на несколько сезонов вперед. Все ребята, которые приходят в систему, достойны получить шанс. Это прогрессирующие игроки, и я надеюсь, они будут расти в нашей системе», — заявил Гафуров.

Контракт с хоккеистом подписан сроком на один сезон. В скором времени он присоединится к команде.

Воеводин в последние годы выступал за «Барс» в ВХЛ, входящий в систему казанского «Ак Барса».