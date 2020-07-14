Татарстан на третьем месте в рейтинге регионов, жители которых чаще всего обращались к медикам удаленно

Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге регионов, жители которых чаще всего обращались за медицинской помощью удаленно во время режима самоизоляции.

Так, к онлайн-консультациям врачей чаще всего прибегали жители Москвы и Московской области (22%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (6%). В Татарстане медицинскую помощь удаленно получили 4% жителей. Следом идут Башкирия и Краснодарский край с показателями 3,9% и 3,6% соответственно.

Во время режима самоизоляции россияне чаще всего обращались за удаленной помощью к терапевтам, педиатрам и гинекологам.

Так, 33% обратившимся за помощью медиков в удаленном режиме потребовались консультации терапевтов и педиатров. Большинству пациентов (67%) нужен был прием узких специалистов.

Чаще всего россияне обращались к гинекологам — 17%, неврологам — 13%, дерматологам — 11%, оториноларингологам — 10%, эндокринологам — 5%, приводит ТАСС данные исследования цифрового сервиса в области телемедицины «Доктор рядом».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил успехи Татарстана в медицинском обслуживании в ходе видеоселекторного совещания с регионами страны. Он подчеркнул, что система здравоохранения республики движется верным, правильным и быстрым путем.

