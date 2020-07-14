Госдума рассмотрит законопроект о признании отчуждения территорий экстремизмом

Сегодня Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму. Им предлагается уточнить, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации признается экстремизмом, в том числе и отчуждение территории страны.

Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами. Изменения вносятся в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

В дальнейшем Уголовный кодекс РФ планируется дополнить новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Предполагается, что наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале июля сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Пленарное заседание должно начаться в 12.00.