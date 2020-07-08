Отчуждение территорий России предлагают приравнять к экстремизму

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Депутаты Госдумы внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий Российской Федерации к экстремизму.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, проект предлагает уточнить терминологию закона, дополнив второй пункт 1 статьи 1 тем, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации признается экстремизмом, в том числе и отчуждение территории страны. По мнению парламентария, поправка поможет избежать неопределенности и двусмысленного толкования.

За нарушение территориальной целостности предлагается наказывать сроком до 10 лет заключения. Поправки направлены на отзыв в правительство РФ.



Напомним, что в России прошли выборы по поправкам в Конституцию РФ. Текст Конституции с поправками, принятыми 1 июля, уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

