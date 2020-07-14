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Глава «Роскосмоса» оценил идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска

03:26, 14.07.2020
Глава «Роскосмоса» оценил идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска
Фото: ru.wikipedia.org

Дмитрий Рогозин прокомментировал идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска.

Глава «Роскосмоса» назвал это хорошей идеей.

«Мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на «Союзах», — сказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Рогозин подчеркнул, что в пилотируемом космосе всегда должно быть сотрудничество.

Ранее компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, который доставил двух астронавтов на Международную космическую станцию.

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