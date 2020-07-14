Глава «Роскосмоса» оценил идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска

Дмитрий Рогозин прокомментировал идею отправки российских космонавтов на космических кораблях Илона Маска.

Глава «Роскосмоса» назвал это хорошей идеей.

«Мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на «Союзах», — сказал он в интервью радио «Комсомольская правда».

Рогозин подчеркнул, что в пилотируемом космосе всегда должно быть сотрудничество.

Ранее компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, который доставил двух астронавтов на Международную космическую станцию.

