В Казани водителя, катавшего вечеринку в прицепе, оштрафовали на шесть тысяч

Фото: кадр видео из соцсети

Водителя КАМАЗа, который катал веселяющуюся молодежь, оштрафовали на несколько тысяч рублей. Об этом сообщил в соцсети организатор вечеринки.

Водителю выписали протоколы за «нарушение правил перевозки людей» и «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Он получил штраф в шесть тысяч рублей.

«Знатно потусили. 12.23. и 12.33 КоАП РФ. Штраф 6 косарей», -подписал блогер фото..

Водителя «КамАЗа», в кузове которого в эти выходные устроили вечеринку с бассейном и гоу-гоу, оштрафовали на шесть тысяч рублей. Ему выписали два протокола: за «нарушение правил перевозки людей» и «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Об этом в своем «Инстаграме» сообщил блогер, который устроил вечеринку.

Ранее в Казани молодежь устроила танцы в прицепе КАМАЗа. На кадрах записи молодые люди под музыку танцуют в прицепе КАМАЗа. В кузове также находится бассейн, из которого по непонятным причинам течет вода.

