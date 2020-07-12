В Казани молодежь устроила вечеринку в прицепе КАМАЗа
В Казани молодежь устроила танцы в прицепе КАМАЗа. Видеозапись появилась в соцсетях.
Развлекающихся людей заметили в поселке Малые Клыки. На кадрах записи молодые люди под музыку танцуют в прицепе КАМАЗа. В кузове также находится бассейн, из которого по непонятным причинам течет вода.
Ранее в соцсетях пользователи обсуждали танцы молодых девушек на фоне мечети «Кул-Шариф». Комментаторы осудили провокационный танец на фоне религиозного сооружения.
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