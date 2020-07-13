Нижнекамский женоненавистник пнул в живот женщину на 33-й неделе беременности

Фото: Реальное время

В деле нижнекамского женоненавистника стали известны новые эпизоды. Выяснилось, что в апреле этого года мужчина пнул беременную на 33-й неделе женщину в живот.

О данном эпизоде рассказал муж пострадавшей женщины адвокату Руслану Нагиеву. Тогда женщину госпитализировали в больницу, но УВД Нижнекамска отказало в возбуждении уголовного дела.

«Мною сегодня же будет обжаловано данное решение в прокуратуре с требованием отменить необоснованное постановление, возбудить уголовное дело и присоединить его к расследованию остальных эпизодов», — сообщил Нагиев.

Кроме этого Нагиев сообщил, что к нему обратились несколько очевидцев произошедшего. Они готовы дать показания по делу.

Напомним, что в начале июля по Сети разнеслось видео с камер наблюдения нижнекамского парка «Семья» с сюжетом: молодой мужчина подбегает к проходящей мимо женщине в хиджабе с тремя детьми и с силой пинает ее со спины. Она пытается подняться на ноги и заслонить детей, но у нее ничего не выходит — злоумышленник продолжает избиение, ничуть не смущаясь прохожих. Позже в интернете появились видеодоказательства и других нападений — каждый раз жертвами хулигана становились беременные женщины. Мужчину потребовали привлечь к ответственности. Ему грозит до семи лет заключения.

