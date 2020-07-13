В Старо-Татарской слободе в Казани откроется туристический маршрут о быте татарских купцов

В Казани откроется новый туристический маршрут — «Купечество Старо-Татарской слободы». Об этом сегодня рассказали в мэрии Казани.

«Есть необходимость создания новых туристических продуктов для туристов всех возрастов — начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. Один из акцентов хотим сделать на нераскрытую до сих пор тему — «Купечество Старо-Татарской слободы», а также на показ быта и уклада жизни татарской семьи, и считаем это направление перспективным», — сказал префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Одним из объектов маршрута станет усадьба купца Муллина. Туристы узнают, каким был татарский дом и двор, где и как выращивали скот. На территории усадьбы уже ведутся работы по закладке фруктового сада, там появятся фигуры главных героев татарских сказок Су-Анасы и Шурале.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Старо-Татарской слободе планируется запустить экскурсии с Казанбаем. Этот персонаж будет представлять собой собирательный образ коренного жителя старой Казани, богатого купца XIX века.

