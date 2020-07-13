МФЦ Татарстана начнет выдавать разрешения на охоту с собаками

МФЦ Татарстана начнет выдавать разрешения на летнюю охоту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выдавать разрешения на охоту в общедоступных охотничьих угодьях начнут с 15 июля. Получить разрешение может любой, у кого есть охотничий билет и подружейная собака. Охота без собаки грозит административным штрафом.

С полученным разрешением можно добывать болотно-луговую дичь: чибиса, гаршнепа, бекаса, дупеля и других. Для получения необходим паспорт, охотничий билет, а также квитанция об оплате госпошлины в 650 рублей.

В ведомстве обратили внимание, что в этом году изменился перечень районов с общедоступными охотничьими угодьями. Так, год назад в Менделеевском районе не было общедоступных охотничьих угодий, а в этом году они будут. С картой-схемой возможно ознакомиться на ресурсах Комитета по биологическим ресурсам Татарстана.

Ранее охотники Татарстана попросили президента республики Рустама Минниханова открыть весеннюю охоту на гуся в период режима самоизоляции.

