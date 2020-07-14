Ubisoft анонсировала игру Far Cry 6

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Компания Ubisoft Forward официально анонсировала шутер от первого лица Far Cry 6 и кинематографический трейлер.

События развернутся на вымышленном карибском острове Яра. Главным героем стал местный борец за свободу Дани Рохас, причем он может быть мужчиной или женщиной по выбору игроков. Роль главного антагониста Антонио Кастильо сыграл актер Джанкарло Эспозито.

Far Cry 6 выпустят 19 февраля 2021 года для ПК, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Джанкарло Эспозито известен как звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» (сыграл в них Густава Фринга), а также «Мандалорец» (сыграл Моффа Гидеона).

