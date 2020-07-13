В Нижнекамске назначен новый руководитель исполкома
Исполком Нижнекамска возглавил Айрат Салаватов. Такое решение приняли депутаты городского совета в понедельник.
Айрат Салаватов работал заместителем руководителя исполкома НМР.
Также на должность претендовали замруководителя исполкома Нижнекамска Алексей Наполов и замдиректора по вышкостроению ООО «МетаСервис» Александр Рязанов. Решение было принято по результатам собеседований.
Ранее в Нижнекамске создали группу по вопросам устойчивого развития экономики.
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