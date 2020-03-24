В Нижнекамске создали рабочую группу по устойчивому развитию экономики

В Нижнекамске создали группу по вопросам устойчивого развития экономики. Ее участники будут следить за ситуацией в различных сферах экономики города и района, в том числе в секторе малого и среднего бизнеса.

Также в их задачи входит анализ предприятий, которые могут оказаться в зоне риска и поддержка таких компаний.

Помимо этого, продолжится работа по мониторингу цен на продукты питания.

В планах группы проведение постоянного мониторинга рынка труда Нижнекамского района с целью недопущения роста безработицы.



В состав группы вошли руководитель исполкома НМР Айдар Сайфутдинов и его первый заместитель Радмир Беляев, представители Фонда поддержки предпринимательства РТ, службы госзакупок, центра поддержки и развития предпринимательства.

По итогам первой встречи, которая прошла сегодня, было принято решение продлить работы сельскохозяйственных ярмарок на трех точках в городе до 31 апреля, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

