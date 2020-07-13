В Казани с начала года 382 многодетные семьи выбрали бесплатные земельные участки

В первом полугодии этого года 382 казанских многодетных семьи выбрали земельные участки вблизи деревни Яшь Кеч Высокогорского района РТ. С начала 2020 года список очередников пополнили еще 452 многодетных семьи, рассказал председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов в ходе заседания штаба по противодействию COVID-19.

Таким образом, право на получение бесплатного земельного участка в Казани реализовали 6 625 семей, на очереди еще 7 469 семей.

Сейчас есть возможность обеспечить участками на территориях в муниципальной и федеральной собственности 1 020 семей, уточнил докладчик.

Так, в настоящее время ведется работа по вовлечению в оборот новой федеральной территории, расположенной в Высокогорском районе РТ, площадью 963,6 га. Ориентировочно на ней можно сформировать еще 3 972 земельных участка.

«Одна из сложнейших программ для реализации — обеспечение земельными участками многодетных семей. На старте программы было 2 тысячи семей, и нам в условиях дефицита земель в Казани это казалось неподъемной штангой. Спасибо президенту РТ Рустаму Минниханову за помощь. Мы смогли обеспечить земельными участками более 6,6 тыс. многодетных семей. Но сегодня в очереди стоят еще более 7 тысяч семей. В этом году многодетные семьи уже получили 382 участка, будем продолжать эту работу», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

