Трутнев сообщил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал работу команды задержанного главы Хабаровского края — руководства региона.

«Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания», — передает ТАСС его слова.

Трутнев заявил, что региону выделили миллиарды рублей на строительство онкодиспансера, дворца самбо, однако ничего не построено.

По его словам, он приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает свою работу, «что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации».

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Суд арестовал его на два месяца, до 9 сентября. Свою вину он не признал.



В минувшие выходные в Хабаровске прошли несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

