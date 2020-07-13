Названы категории людей с наименьшим риском заболеть коронавирусом

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков назвал три категории людей, которые в случае столкновения с коронавирусом могут не опасаться за свое здоровье. Об этом сообщает kp.ru.

В первую очередь это люди, обладающие сильным врожденным иммунитетом. «При относительно небольшой вирусной «дозе» такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм», — сказал Крючков.

Также к категориям людей, устойчивых к коронавирусу, относятся те, кто переболел сезонными коронавирусами, а также те, кто обладает в целом сильным организмом.

Недавно немецкие ученые сообщили, что у некоторых переболевших коронавирусом обнаружили снижение антител в крови. По словам ученого, пока невозможно понять, насколько сокращение количества антител повлияет на долгосрочный иммунитет.