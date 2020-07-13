Доходы Казани от продажи муниципальных объектов достигли 1,7 млрд рублей

1,7 млрд рублей доходов поступило в бюджет Казани от продажи муниципальных объектов. Налоговых доходов на 1 июля поступило на 788 млн рублей, что составило 51% к бюджетным назначениям, рассказали во время штаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, во время заседания сообщили, что в Казани свыше 14 тыс. семей имеют право на получение бесплатных земельных участков. С начала текущего года список пополнили 452 семьи.

Председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов напомнил, что значительная часть дохода городского бюджета формируется за счет продажи имущества.

На сегодняшний день в муниципальной собственности сегодня 1 192 объекта недвижимости на общую сумму более 2,5 млрд рублей. За прошлый год и первую половину нынешнего в муниципальную собственность приняли 142 объекта недвижимости площадью 176 тыс кв м, 175 объектов инженерной инфраструктуры, 44 единиц движимого имущества.

На территории города 646 муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета и 14 муниципальных унитарных предприятий. По федеральному закону № 485 такие предприятия, созданные до даты вступления этого закона в силу, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. Исключение составляет МУП «Водоканал» как естественная монополия. По мнению комитета, под исключение должен попасть и МУП Горэлектротранс.

К тому же комитете по транспорту предлагает сохранить в форме МУП «АТП-2» и «АТП-4». Для этого Минземимущество РТ направило письмо в ФАС, и в случае положительного ответа понадобится представление президента республики в адрес правительства РФ для принятия такого решения. Остальные МУП реорганизуют в акционерные общества.

В первом квартале поступления в бюджет Казани составили свыше 3,563 млрд рублей, или 22,4% от годового назначения, с ростом в 3% к прошлому году. В апреле этого года фактическое поступление денег по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось. Поступления в бюджет составили 1,1 млрд, что на 43%, или 834 млн рублей, ниже к уровню прошлого года.