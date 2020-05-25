Поступления в бюджет Казани снизились более чем на 800 миллионов рублей

В первом квартале поступления в бюджет Казани составили свыше 3,563 млрд рублей или 22,4% от годового назначения, с ростом в 3% к прошлому году. Об этом сообщил во время заседания городского Штаба по борьбе с коронавирусом начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

Однако, по его словам, в апреле этого года фактическое поступление денег по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось. Поступления в бюджет составили 1,1 млрд, что на 43% или 834 млн рублей ниже к уровню прошлого года. Налоговые платежи по спецрежимам от МСП упали на 43% (299 млн рублей) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. От основного источника дохода — налога с физлиц город недополучил 33,5% — 167 млн рублей.

Ранее депутаты Казгордумы внесли изменения в бюджет Казани на 2020 год. Так, доходы бюджета увеличены на 287,9 млн рублей, расходы — на 383 млн рублей. Таким образом, объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 25 312 781 000 рублей, по расходам — 26 212 181 000 рублей, дефицит — 899 400 000 рублей.