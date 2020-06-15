Хуснуллин: в России уже получено 40 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с Владимиром Путиным доложил, что в России подано 170 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5%. Получено уже 40 тысяч кредитов на сумму около 100 млрд рублей.

«Эти деньги реально оживили стройку по всей территории страны», — сказал Хуснуллин.

Сегодня эта мера позволяет говорить, что показатели ипотеки в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут перевыполнены.