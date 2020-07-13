Техническим спонсором ФК «КАМАЗ» стала PUMA. Новая форма появится уже в предстоящем сезоне

Немецкий экипировщик PUMA стал техническим партнером челнинского футбольного клуба «КАМАЗ». Соглашение вступит в силу в сезоне-2020/2021, а начало сотрудничества будет отмечено выпуском новой совместной формы, презентация которой пройдет в видеоформате. Предыдущим экипировщиком «автозаводцев» была отечественная 2K Sport.

«Для нашего клуба сотрудничество с одним из лидеров мирового спортивного рынка дает новые уникальные возможности и знания. Мы рады войти в семью PUMA и надеемся стать ее неотъемлемой частью в области маркетинга и спортивных достижений»,— комментирует партнерство заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов.

Напомним, контракт амбассадора с PUMA имеет олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова.