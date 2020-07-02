Акционеры КАМАЗа решили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Акционеры КАМАЗа решили не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом сообщается на сайте компании.

«Принято решение в связи с отсутствием чистой прибыли компании по результатам деятельности за 2019 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2019 год не выплачивать», — говорится в сообщении.

Выручка КАМАЗа за 2019 год составила 189 млрд 109 млн рублей, что сопоставимо с результатом 2018 года.

«Непростая ситуация на российском рынке тяжелых грузовиков, рост финансовой нагрузки, связанный с инвестиционным циклом компании, явились причиной получения Группой «КАМАЗ» убытка по результатам 2019 года в размере 1 955 млн рублей», — сообщает компания.

В 2018 году КАМАЗ также отказался от выплаты дивидендов. По итогам 2017 года компания направила на выплату дивидендов 749,66 млн рублей (24,85% чистой прибыли) из расчета 1,06 рубля на акцию.