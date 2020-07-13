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В Татарстане опекуна арестовали за хищение 1,3 млн со счета сироты

07:10, 13.07.2020
В Татарстане опекуна арестовали за хищение 1,3 млн со счета сироты
Фото: "Реальное время"

Под арест по делу о мошенничестве заключили бывшего опекуна несовершеннолетней из Тюлячинского района Татарстана. По версии сотрудников Следкома по РТ, женщина похитила со счета подопечной 1,3 млн рублей, после чего купила родным дочкам квартиру в Казани.

Как выяснило «Реальное время», деньги со счета были сняты по нотариальной доверенности, которая была получена у 15-летней воспитанницы после того, как она родила ребенка, вышла замуж и была признана полностью дееспособной.

Детали этой семейной истории и уголовного дела — в материале «Реального времени».

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