Стадион в Актаныше и рыбалка в Кайбицком районе: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 12 июля

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов показал подписчикам стадион в Актаныше. Благоустроенная территория с тренажерами и беговыми дорожками утром выходного дня была совершенно пустая.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравил сегодня рыболовов с Днем рыбака и выложил фото с удочкой на фоне реки. Он, в отличие от президента Татарстана Рустама Минниханова, может позволить сегодня не мечтать о рыбалке, а пойти на нее.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев выложил сегодня видеопоздравление, адресованное жителям района, с национальным праздником культуры кряшен Питрау.



А глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин решил сегодня поздравить с профессиональным праздников работников почты. Он отметил, что на почте работают замечательные люди, искренне преданные своей профессии, делящиеся всей своей энергией и накопленным за годы опытом, и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

Татьяна Леухина