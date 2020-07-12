Минниханов поздравил жителей республики с праздником кряшен Питрау

Фото: «Официальный Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с национальным праздником культуры кряшен Питрау.

Праздник зародился на Мамадышской земле несколько десятилетий назад и сегодня стал ежегодным популярным традиционным культурным торжеством.

«Этот «праздник цветов» неизменно поражает своих многочисленных гостей и участников неповторимым колоритом, добрым юмором, щедрым хлебосольством и состязательным задором. Овеянный старинными преданиями и посвященный особо почитаемым кряшенами святым — апостолам Петру и Павлу, он давно уже перерос рамки события из церковного месяцеслова, став нашим общекультурным достоянием Татарстана.



Питрау — яркий пример вековой верности своим традициям, уважительного отношения к культуре и религии своих предков. Огромная заслуга в возрождении праздника принадлежит Общественной организацией кряшен Республики Татарстан, благодаря плодотворному сотрудничеству которой с руководством Мамадышского муниципального района он получил постоянную прописку в живописных Зюрях.

Искренне надеюсь, что проводимый в этом году в онлайн-формате Питрау не только сохранит присущее ему неповторимое звучание и по-настоящему душевную атмосферу, но и позволит заметно расширить программу и границы праздника, сделать его ближе для еще большего круга людей.

Известно, что в кряшенских селах сохранился замечательный древний обычай — на Питрау всю ночь напролет «караулить солнышко», вместе встречая рассвет и новый день. От всей души желаю, чтобы солнце дружбы и жизнерадостного веселья всегда дарило всем нам свои теплые и задорные лучи!» — сказано в обращении.

В завершение Минниханов пожелал всем мира, счастья, здоровья, добра и благополучия.

