Ученый рассказал о росте заразности коронавируса в связи с мутацией
Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса увеличилась на 30%.
Это вызвано мутациями ДНК, пояснил ученый.
Леунг рассказал о проведенном исследовании группой ученых университета Гонконга, которое подтвердило выводы международной группы исследователей о росте заразности вируса.
Так, если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас это число увеличилось до четырех, сообщил профессор в интервью газете South China Morning Post.
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