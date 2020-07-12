Ученый рассказал о росте заразности коронавируса в связи с мутацией

Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса увеличилась на 30%.

Это вызвано мутациями ДНК, пояснил ученый.

Леунг рассказал о проведенном исследовании группой ученых университета Гонконга, которое подтвердило выводы международной группы исследователей о росте заразности вируса.

Так, если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас это число увеличилось до четырех, сообщил профессор в интервью газете South China Morning Post.

В Сеченовском университете сегодня сообщили о завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса.