В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

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В Сеченовском университете завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Испытания признаны успешными.

Первая группа добровольцев будет выписана в среду, вторая — 20 июля.

Первая группа добровольцев получила одну дозу вакцины, вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев отмечалась повышенная температура, после негативных реакций выявлено не было, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Добровольцы были изолированы задолго до введения вакцины, чтобы исключить заражение коронавирусом. Длительная изоляция привела к эмоциональному напряжению, поэтому к работе с людьми подключились психологи, передает «РИА Новости».



Ранее в России начали разрабатывать вакцину от коронавируса специально для детей.

