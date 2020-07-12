В Татарстане «Лада» развалилась после наезда на препятствие на трассе

Фото: Пиксабей

В Татарстане «Лада» развалилась после наезда на препятствие. Пострадал водитель отечественной легковушки.

ДТП произошло в Высокогорском районе республики около четырех утра. На на 818 км автодороги М-7 водитель автомобиля «Лада» наехал на препятствие на дороге. Из-за этого правая сторона автомобиля проехалась о металлический отбойник, что привело к тому, что авто буквально начало рассыпаться, передает «Татар-Информ».

Пострадал 31-летний водитель отечественной легковушки. Он доставлен медиками в больницу.

Ранее трое подростков погибли в аварии с опрокидыванием автомобиля.

