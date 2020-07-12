Феминистки раскрыли секреты «кровавой свадьбы» в Казани

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Авторы перфоманса «кровавая свадьба», активистки «безынициативной» группы «ФемКызлар» рассказали «Реальному времени», как и зачем им пришла идея провести столь провокационную акцию.



Активистки Дина Нурм и Тасия Альбариньо говорят, что перфомансы, когда за невестой с женихом шли люди с плакатами в России уже были. Феминистки же были намерены показать более яркий образ.



Столь радикальный способ привлечь внимание к проблеме домашнего насилия был выбран ради донесения идеи до широких масс.

«Мы, конечно, ждали, что будет большой охват и внимание. А получилось даже больше людей охватить, больше медиа, чем мы ожидали», — рассказали девушки.

При этом свадьба была ненастоящая, а кровь — бутафорская. Имя подставного жениха так и держится в секрете. Девышли лишь рассказали, что это «доброволец».

Полное интервью с феминистками читайте в материале «Реального времени».

