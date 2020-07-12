Алексей Спиридонов подписал контракт с катарским «Аль-Ахли»

32-летний российский доигровщик Алексей Спиридонов в следующем сезоне будет выступать за клуб «Аль-Ахли» из Дохи. Накануне об этом сообщила пресс-служба катарского клуба.

Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы клубы из Италии, Турции и Греции. Волейболист даже объявил, что подпишет контракт с греческим «Олимпиакосом», однако переход сорвался по вине клуба.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. В его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России. Предыдущий сезон он провел в уфимском «Урале», ранее играл в «Зените-Казань».



Отметим, что в «Аль-Ахли» играет другой бывший игрок «Урала», 35-летний диагональный Роман Данилов.

Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.

