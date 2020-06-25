Волейболист Спиридонов ведет переговоры с клубами из Италии, Турции и Греции

Бывший волейболист казанского «Зенита» и уфимского «Урала» Алексей Спиридонов может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

В его услугах заинтересованы клубы из Италии, Турции и Греции. Об этом сообщил агент волейболиста Дмитрий Резванов.

«Ведем переговоры с клубами из Италии, Турции и Греции, рассматриваем варианты. Вели переговоры и с польским клубом», — рассказал Резванов.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. В его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России.



Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.