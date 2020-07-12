В Татарстане открыли новую мечеть взамен сгоревшей во время самоизоляции

Фото: ДУМ РТ

В Татарстане открыли для прихожан восстановленную после пожара мечеть в селе Старый Каразерик Ютазинского района. Об этом рассказали в ДУМ РТ.

Храм восстановили в короткие сроки на пожертвования верующих. Руководитель исполкома Ютазинского района Аяз Шафигуллин поблагодарил всех, кто внес пожертвования.

«Во время режима самоизоляции люди находились дома, возможно, и без денег. Однако средства на восстановление мечети нашлись», — отметил руководитель исполкома.

На торжественную церемонию приехал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, который отметил, что «молитва, пост, поминание Аллаха не требуют денежных средств». Бригадира строителей и имама Ильгизара Мухаммадиева муфтий РТ наградил медалью ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что в Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции.

