В Татарстане открыли новую мечеть взамен сгоревшей во время самоизоляции
В Татарстане открыли для прихожан восстановленную после пожара мечеть в селе Старый Каразерик Ютазинского района. Об этом рассказали в ДУМ РТ.
Храм восстановили в короткие сроки на пожертвования верующих. Руководитель исполкома Ютазинского района Аяз Шафигуллин поблагодарил всех, кто внес пожертвования.
«Во время режима самоизоляции люди находились дома, возможно, и без денег. Однако средства на восстановление мечети нашлись», — отметил руководитель исполкома.
На торжественную церемонию приехал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, который отметил, что «молитва, пост, поминание Аллаха не требуют денежных средств». Бригадира строителей и имама Ильгизара Мухаммадиева муфтий РТ наградил медалью ДУМ РТ.
Ранее сообщалось, что в Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции.
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