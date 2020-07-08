Татарстанцы тысячами едут на пляж «Камское море» — видео

Знаменитый пляж в Лаишево официально закрыт. Несмотря на это жители Казани и других городов Татарстана приезжают сюда каждый день, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Забыв об «антиковидных» ограничениях люди стремятся к воде из-за жары и невозможности поехать на море. Большинство посетителей из Казани, но есть и гости из других районов. Многие даже не знают, что пляж официально закрыт.

Тем не менее вся инфраструктура пляжа не работает, а на подъездах к «Камскому морю» дорогу перекрыли трактором. Но это не спасает от все прибывающих туристов.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов рассказал, что власти регулярно оповещают о закрытии пляжа в соцсетях и СМИ.

«Мы во всех средствах массовой информации и социальных сетях разместили информацию, что пляж официально не работает. И на самом деле он не работает», — сказал Зарипов.