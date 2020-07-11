Профессор КФУ рассказала, как правильно загорать

Профессор кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Наталья Степанова рассказала, как правильно загорать без вреда для здоровья.

По ее словам, когда в коже отсутствует защитный слой меланина, загорать следует очень осторожно, равномерно поворачиваясь через каждые 5-10 минут в зависимости от интенсивности солнечного облучения.

Так, на юге в первые дни лучше находиться в тени и стараться не подвергать себя воздействию прямых солнечных лучей. Эксперт посоветовала контролировать время пребывания в воде, поскольку водная поверхность усиливает неблагоприятное воздействие солнечного излучения.

Пожилым и людям, имеющим некоторые заболевания, интенсивное облучение солнечной радиацией может быть противопоказано, необходимы рекомендации врача.

Профессор отметила, что ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно с 10 часов утра до 16 часов, поэтому в это время следует ограничить времяпровождения на солнце.

Наибольшую защиту обеспечивают тень, одежда и головной убор, а на открытые части тела, лицо и руки, необходимо наносить солнцезащитный крем. При этом, даже используя солнцезащитные средства, не стоит долго пребывать на солнце.



«Стремитесь находиться в тени в то время, когда ультрафиолетовые лучи наиболее интенсивны, но имейте в виду, что тень от деревьев и зонтиков не обеспечивает полную защиту от солнца», — рассказала профессор.

Она посоветовала обильно наносить солнцезащитный крем широкого спектра с фактором защиты 15+ на открытые участки кожи через каждые два часа или после купания, игр или упражнений на свежем воздухе.



При выборе солнцезащитного средства Наталья Степанова посоветовала обратить внимание на аббревиатуру SPF (Sun Protection Factor, «коэффициент защиты от солнца»).

При этом она заметила, что солнцезащитные кремы с коэффициентом SPF выше 30 не обеспечивают существенно большей защиты от ультрафиолета, а наоборот, могут ввести в заблуждение. Многие люди полагают, что крем с SPF 100 вдвое эффективнее, чем крем с SPF 50 и реже обновляют его или остаются на солнце дольше разумного, сообщает пресс-служба КФУ.



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