В Башкирии автомобиль скатился с холма прямо на палаточный лагерь с людьми — видео

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии автомобиль без водителя скатился с горы прямо на палаточный лагерь. Чудом отдыхающие успели выбраться из палаток.

Случай произошел сегодня, в Давлекановском районе, вблизи озера Аслыкуль. Происшествие зафиксировали на видео другие отдыхающие. Они заметили, что водитель автомобиля Skoda Fabia остановился на склоне при подъеме в гору. Предположительно, водитель решил развернуться прямо на склоне, при этом наполовину выйдя из автомобиля. Автомобиль не был поставлен на ручник, из-за чего он скатился вниз. При этом сам 59-летний автомобилист упал на землю и едва не попал под колеса.

Машина скатилась вниз прямо на палаточный лагерь с отдыхающими. От криков очевидцев отдыхающие успели отойти с траектории движения автомобиля. При этом, отец с сыном буквально за секунду покинули палатку, по которой проехалась Scoda, рассказали в ГИБДД республики.

Машина остановилась, врезавшись в припаркованный Ford.



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