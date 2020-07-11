В Челнах два человека пострадали при столкновении автобуса и мусоровоза

Фото: vestikamaza

В Набережных Челнах прямо у здания мэрии произошла крупная авария: столкнулись автобус и мусоровоз. Пострадали два человека.

ДТП произошло вчера днем на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Сююмбике. От удара груженный КАМАЗ опрокинулся на бок, из-за чего движение сразу в двух направлениях оказалось заблокированным.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы.

Ранее в Казани спорткар снес забор и опрокинул микроавтобус. Пострадал один человек.

