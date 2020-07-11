На водных объектах Татарстана появятся посты для безопасности
Сегодня на субботнем совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов велел создать условия для безопасности водных объектов.
За неделю в Татарстане произошло 14 смертельных случаев на воде. Проблему обсудили в Доме правительства. По поручению Минниханова будут введены посты на водных объектах.
Ранее «Реальное время» сообщало, что мужчина утонул в Челнах, пытаясь догнать женщину после ссоры. А за день до этого СК РФ по Татарстану возбудил уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели двоих детей во время купания.
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