На водных объектах Татарстана появятся посты для безопасности

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Сегодня на субботнем совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов велел создать условия для безопасности водных объектов.

За неделю в Татарстане произошло 14 смертельных случаев на воде. Проблему обсудили в Доме правительства. По поручению Минниханова будут введены посты на водных объектах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что мужчина утонул в Челнах, пытаясь догнать женщину после ссоры. А за день до этого СК РФ по Татарстану возбудил уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели двоих детей во время купания.

