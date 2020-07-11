В 2020 году в Татарстане многодетным предоставили больше полутора тысяч участков

В этом году в Татарстане многодетным семьям предоставили больше полутора тысяч участков. Об этом рассказали сегодня республиканском совещании в Доме правительства.

Как доложил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин в этом году предоставлен 1 561 участок. За весь предыдущий год было предоставлено 2 600 участков.

По нормам семьям выделяют от 6 до 20 соток. В Казани на семью из трех детей выделяют 6 соток, за каждого последующего — плюс одна сотка. В среднем в Татарстане получают по 11 соток земли.

Министр также дорожил, что в Казани не хватает 6 829 участков. Сейчас массивы поселках Сокуры и Каймары полностью освоены. Исполкомом Казани продумывает уплотнение застройки с изменением планировки в массиве Сокуры, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане 36 тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками. Это 65% из общего числа многодетных семей.

