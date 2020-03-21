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В РТ 65% многодетных семей обеспечили земельными участками

13:27, 21.03.2020
В РТ 65% многодетных семей обеспечили земельными участками
Фото: torange.biz

В Татарстане 36 тысяч многодетных семей обеспечили земельными участками. Это 65% из общего числа многодетных семей.

По нормам предоставления земельных участков на семью с тремя детьми дается 6 соток. Далее за каждого ребенка прибавляется одна сотка земли. В среднем по республике многодетные семьи получают по 11 соток земли.

Полностью земельными участками обеспечены семьи из Агрызского, Аксубаевского, Апастовского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского районов. Среди отстающих районов значатся Нижнекамский, Бавлинский, Лениногорский, Альметьевский, Зеленодольский, Бугульминский, Лаишевский, Кукморский, Арский, Тукаевский районы, передает пресс-служба президента РТ.

В Казани и Набережных Челнах общий дефицит участков составляет около 11 тыс. Муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары уже освоены, ведется работа по освоению федеральных массивов.

Общество Татарстан
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