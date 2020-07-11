В Татарстане число умерших от коронавируса увеличилось до 23 человек

В Татарстане за последние сутки подтвердились 35 новых случаев коронавируса, из них 34 — контактные. 10 человек госпитализированы, 25 получают лечение на дому, сообщили в оперштабе РТ.

На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случая COVID-19. Поправились за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.

Также в РТ подтверждено два новых смертельных случая от коронавируса. Житель Казани 1942 года рождения был госпитализирован 6 июня с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени во временный инфекционный госпиталь на базе больницы №16 в Казани. Течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, из-за ухудшения состояния 11 июня был переведен в отделение реанимации. 16 июня состояние пациента резко ухудшилось, наступила остановка сердечной деятельности.



20 июня в Чистопольскую ЦРБ была госпитализирована пациентка 1952 года рождения с коронавирусной инфекцией. У нее имелись хронические сердечно-сосудистые заболевания. Смерть наступила 26 июня.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован. В итоге в Татарстане от коронавируса на данный момент умерли 23 человека.