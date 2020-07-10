ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за минувшие сутки более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новое рекордное число с начала пандемии.

Ранее рекордное число заболевших выявили 4 июля. В этот день COVID-19 диагностировали примерно у 211 тысяч человек в мире.

Согласно последним данным, общее число пациентов с коронавирусом уже превысило 12 миллионов, пишет «РИА Новости».

Ранее главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что сейчас мир находится только на начальном этапе пандемии COVID-19. Он обратил внимание на крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и в Азии и предположил, что мир находится в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет.

