Росстат насчитал более 7 тысяч умерших от коронавируса в мае

В мае коронавирусная инфекция стала причиной смерти 5 644 человек в России. Еще в 1 800 случаях COVID-19 идентифицировать не удалось.

«В мае COVID-19 стал главной причиной смерти в 5 644 случаях, это подтвержденные первичные причины смерти. Коронавирус предполагается как основная причина смерти, но еще не завершены все анализы — таких 1 800 случаев», — передает RT слова главы Росстата Павла Малкова.

Также в мае зафиксировали 1 530 случаев, когда COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений основного заболевания.

Ранее американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.

