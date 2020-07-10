В Казани судебные приставы за долги по налогам арестовали КАМАЗ

Сегодня в Казани за долги по налогам судебные приставы арестовали КАМАЗ. Из-за длительного уклонения от уплаты налогов задолженность казанца превысила 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.



Судебным приставам Приволжского районного отделения для принудительного исполнения поступили исполнительные документы о взыскании долга.

Сотрудники ГИБДД нашли КАМАЗ должника в районе Оренбургского тракта. Судебные приставы выехали на место и арестовали грузовой автомобиль. В результате мужчина в этот же день погасил задолженность в полном объеме.