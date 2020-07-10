На реставрацию колокольни Петропавловского собора в Казани направят 50 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

На проведение противоаварийных реставрационных работ на колокольне Петропавловского собора в Казани на ул. Мусы Джалиля из федерального бюджета направят 50 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок федеральной Дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации.



Тендер был размещен еще 29 июня, но заявки начали принимать только сегодня. Прием продлится до 3 августа.

Больше всего денег — 33,8 млн рублей — уйдет на укрепление грунтов основания и фундаментов. Работы должны быть сделаны с даты заключения госконтракта до 31 августа 2021 года.

В прошлом году на реставрационные работы в Петропавловском соборе в Казани направили еще 25,4 млн рублей.