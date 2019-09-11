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За реставрационные работы в Петропавловском соборе в Казани заплатят 25,4 миллиона рублей

14:32, 11.09.2019 1
За реставрационные работы в Петропавловском соборе в Казани заплатят 25,4 миллиона рублей
Фото: ru.wikipedia.org/ Penguincody

До 2 октября продолжается подача заявок на конкурс на продолжение реставрационных работ на объекте культурного наследия «Петропавловский собор с колокольней» 1723—1726 годов постройки. Здание расположено по адресу: Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 19, 21, 21/5.

Заказчиком выступает ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», источник финансирования — федеральный бюджет.

Основанием для производства работ является проектная документация, разработанная ООО «Карат», согласованная Минкультуры Татарстана еще в ноябре 2015 года (№ 8443-05).

Работы необходимо завершить в срок до 30 октября 2020 года.

Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и опыт исполнения одного контракта на проведение таких работ за последние три года до даты подачи заявки, говорится на сайте госзакупок.

Предполагается, что 7,6 млн рублей от суммы контракта подрядчик получит в 2019 году, 17,8 млн — в 2020-м.

Ранее сообщалось, что продолжение реставрации Петропавловского собора в Казани требует 40 млн рублей.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    а где деньги от продажи свечек итд. там де не мало набираеться. почему церквям постоянно выделяють из бюджета, на ремонт на стройтельство итд.
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