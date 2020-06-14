Атмосфера дружбы накаляется: Турция и Греция вновь схватились в борьбе за Айя-Софию

Точку в споре о статусе бывшего православного и мусульманского храма должен поставить турецкий Госсовет

Уходящая неделя ознаменовалась возвращением в турецкую политическую повестку вопроса об изменении статуса музейного комплекса Айя-София. Началось все 29 мая, когда во время церемонии празднования 567-й годовщины завоевания Константинополя в бывшем соборе Святой Софии была прочитана сура из Корана «Аль-Фатх» («Победа»). Последовавшая дипломатическая перебранка между греческим и турецким МИДами обрела широкий резонанс и перешла в общественно-политическую плоскость. В результате вновь возник вопрос: стоит ли возвращать музею статус действующей мечети? К обсуждению подключились президент Турции, лидеры партий, историки и даже конспирологи (куда же без них?). Окончательную точку в вопросе должен поставить высший судебный орган страны — Государственный совет, заседание которого намечено на 2 июля. Примечательно и то, что до сего дня ходатайства о возвращении музею статуса мечети Госсовет заворачивал на стадии подачи. Подробности — в материале постоянного автора «Реального времени» историка Булата Ногманова, два года прожившего в Турции.

«Греция — последняя страна, которая может поучать нас в этом вопросе»



Для Греции, союзника Турции по НАТО, все телодвижения вокруг музея Айя-София всегда были крайне болезненными, поскольку это бередит историческую рану, не заживающую с 1453 года — момента завоевания османским султаном Фатихом Мехмедом столицы Византийской империи, Константинополя, и превращения ее в Стамбул.

Вот и на этот раз греческий МИД заявил, что чтение Корана в стенах этого здания является оскорблением религиозных чувств христиан. На что глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу ответил, что действия его страны не противоречат статусу Айя-Софии и международным соглашениям.

Мевлют Чавушоглу заявил, что действия его страны не противоречат статусу Айя-Софии и международным соглашениям. Фото vestikavkaza.ru

Кроме того, он добавил: «Разве мы должны спрашивать разрешения у других по поводу того, где в Турецкой Республике нам читать азан или Коран? Греция — последняя страна, которая может поучать Турцию в этом вопросе. Афины являются единственной столицей в Европе, где нет мечети. Айя-София — собственность Турецкой Республики, и она завоевана».

Эволюция церкви-мечети-музея

Строительство собора Святой Софии было завершено в 360 году в период правления византийского императора Константина II, а более близкий к современному вид храм принял уже при императоре Юстиниане I, после первого крупного ремонта 532—537 годов. Упоминается, что в нем приняли участие более 10 тысяч рабочих. Внутренняя роспись была осуществлена в период между 565—578 годами.

С началом крестовых походов в 1204 году собор Святой Софии, на время перешедший в руки крестоносцев, был превращен в римскую католическую церковь. Только после того, как византийцы вновь овладели Константинополем в 1261 году, храм снова стал православным и просуществовал в этом статусе вплоть до начала июня 1453 года.

После завоевания Константинополя султан Фатих Мехмед совершил первую пятничную молитву в церкви Святой Софии 1 июня 1453 года и распорядился превратить христианскую святыню в мечеть. Внутри был оборудован михраб, мозаика закрыта штукатуркой, колокол и крест с купола были сняты. Со временем у здания появились и внешние атрибуты мечети. Первый минарет был возведен в 1481 году, второй появился в период правления султана Баязеда II, а два остальных были построены Мимаром Синаном в период правления султана Селима II. Именно по этой причине минареты отличаются друг от друга по стилистике.

Строительство Святой Софии, миниатюра из хроники Константина Манассии, XIV век (wikipedia.org)

Начиная с Селима II, мечеть Айя-София становится усыпальницей для некоторых османских султанов и членов их семей. На ее территории насчитывается 43 мавзолея.

До 1616 года Айя-София остается одной из самых крупных и значимых мечетей Османского государства, пока в упомянутом году не была открыта мечеть Султанахмет. В 1739 году к мечети пристроили медресе, библиотеку и столовую.

После установления республики в 1923 году мечеть еще некоторое время продолжала функционировать, но была закрыта в 1931 году. В том же году американский археолог Томас Виттемор попросил разрешения у нового руководства Турции снять слой штукатурки, покрывающий роспись мозаикой. Разрешение было получено, начались работы, продлившиеся около 15 лет. Существует мнение, что при снятии штукатурки Виттемор умышленно испортил более позднюю арабскую роспись, и сура «Ан-Нур», выведенная на куполе, была утрачена. В 1934 году кабинет министров Турции постановил превратить мечеть Айя-София в музей, который открыл двери для посетителей 1 февраля 1935 года.

Примечательно, что в кадастре от 1936 года Айя-София значится как мечеть, состоящая из мавзолеев, медресе и прочих сооружений. Именно эта формулировка берется за юридическую основу теми, кто требует возвращения музею статуса мусульманского храма.

Декрет правительства Турции о создании музея. Фото wikipedia.org

Подготовка почвы

История возвращения Айя-Софии статуса мечети перешла в так называемую активную фазу в начале 2000 годов. Хотя имеется небольшая предыстория, начавшаяся более полувека назад.

В 1967 году в Стамбул прибыл папа Павел VI, который во время посещения Айя-Софии произнес небольшую молитву. Через несколько дней в качестве реакции на это руководители национального объединения турецких студентов совершили в музее намаз. Так начались первые серьезные споры о статусе Айя-Софии.

В 1991 году, при президенте Тургуте Озале, для совершения намаза был открыт Хюнкар Касры — относительно небольшое сооружение, построенное рядом с Айя-Софией во времена правления Махмуда I для того, чтобы султаны могли там отдохнуть и совершить омовение. В 2016 году сюда был назначен имам, и с тех пор здесь начали читать азан и совершать пятикратный намаз.

С 2005 года, когда в Госсовет было направлено первое официальное обращение с требованием отменить решение кабинета министров от 1934 года, начался долгий и кропотливый процесс подготовки почвы по изменению статуса Айя-Софии. В 2006-м в здании музея была открыта молитвенная комната для удовлетворения религиозных нужд христианских и мусульманских служащих. В 2013 году депутат от Националистической партии Юсуф Халаджоглу выступил с инициативой принятия закона об изменении статуса Айя-Софии. В 2016 году, как уже было сказано, открылся для совершения намаза Хюнкар Касры. Весной 2017-го небольшая группа, состоящая из членов молодежной ассоциации «Анадолу», совершила перед зданием Айя-Софии утренний намаз. В том же 2017 году во время месяца Рамадан управление по делам религии Турции организовало в Айя-Софии передачу «Кадир Геджеси» («Ночь могущества»), прямая трансляция которой велась по главному государственному каналу ТРТ. В 2018 году перед выступлением Реджепа Эрдогана на церемонии открытия «Биеннале Йедитепе», организованном в Айя-Софии, были прочитаны суры из Корана.

Внутренний вид сводов собора. Фото wikipedia.org

Кроме того, Эрдоган никогда не отвечал категорическим отказом на вопрос об изменении статуса Айя-Софии, все время призывая «не поддаваться на политические провокации». Говорил, что еще не время и что приступить к рассмотрению этого вопроса можно будет, только когда заполнится мечеть Султанахмет.

Будучи искусным политиком, Эрдоган довольно долго выжидал и тянул с озвучиванием своей официальной позиции. И только когда была подготовлена необходимая почва и политическая обстановка стала более или менее благоприятной ввиду «увеличения требований со стороны населения», президент в 2019 году сделал официальное заявление, которое вкратце можно сформулировать так: «Решение 1934 года было ошибочным».

Снова мечеть?

В ожидании заседания Государственного совета Турции в стране разгораются нешуточные страсти. Отчасти их можно рассматривать и как пиар-программу по подготовке общественного мнения к положительному заключению Госсовета. К примеру, историки Саид Озтюрк и Яшар Баш подготовили огромный 900-страничный труд об Айя-Софии. Ведущий телеканала «Улке ТВ» Ахмет Анапалы написал в своем «Твиттере», что у него «на 100 процентов достоверная информация» о том, что для Айя-Софии уже заказаны ковры. Среди противников изменения статуса музея оказался известный ученый Ильбер Ортайлы. Хотя, учитывая тот факт, что он является апологетом нынешнего режима, его мнение можно рассматривать в контексте вышеупомянутой пиар-стратегии, призванной успокоить секулярную часть общества.

Обсуждается также экономическая составляющая вопроса. В качестве музея Айя-София приносила неплохой доход стамбульскому муниципалитету. В пиковом в туристическом отношении 2015 году музей посетили около 3,5 миллиона человек. Учитывая стоимость входного билета (около 100 лир, или чуть больше 1000 рублей), это не такие уж маленькие деньги даже для 20-миллионного Стамбула.

Эрдоган никогда не отвечал категорическим отказом на вопрос об изменении статуса Айя-Софии, все время призывая «не поддаваться на политические провокации». Фото spzh.news

Изменение статуса Айя-Софии носит больше символический характер, чем практический, поскольку в Стамбуле достаточно мечетей, которые полностью удовлетворяют потребности мусульман. В ней заключен некий сакральный смысл. Местные конспирологи считают (и это мнение популярно в народе), что этот храм, наподобие Каабы, Стоунхенджа, Аркаима и других подобных сооружений, построен на месте пересечения «центров силы» планеты и имеет своеобразную энергетику, подпитывающую окружающую его местность. Так что возвращение ему статуса мечети станет неким символическим актом, возвращающим Турцию во времена расцвета Османской империи. Власть по своей природе всегда стремится сакрализировать свое присутствие, поэтому Айя-София почти наверняка вновь станет мечетью. Если не 2 июля, то в будущем.

