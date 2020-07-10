Тренер УНИКСа Прифтис: «Кажется, мы попали в непростую группу»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

«Если смотреть на имена соперников и их репутацию в Европе, кажется, что мы попали в непростую группу. Но этот сезон особенный. Он будет отличаться тем, что команды пока не скомплектовали свои составы, поэтому предсказать что-то сейчас сложно. Очевидно, что сезон в Кубке Европы будет напряженным, как обычно, и нам нужно без лишних слов хорошо готовиться к нему. Важно будет справляться с трудностями, которые могут случиться с командой в связи с коронавирусом, и оставаться здоровыми», — сказал Прифтис.

Ранее стало известно, что на групповом этапе Еврокубка в сезоне-2020/21 УНИКСу предстоит сыграть с испанским «Ховентутом», сербским «Партизаном», итальянской «Венецией», турецким «Бахчешехиром» и французским «Буржем». Все они сыграют в группе А.

Напомним, накануне УНИКС подписал контракт с американским форвардом Джоном Брауном.